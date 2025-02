Cine este Jeffrey Lurie, miliardarul american care detine Philadelphia Eagles, echipa care a castigat Super Bowl 2025 si a luat fata Kansas City Chiefs. El a transformat Eagles in una dintre cele mai puternice echipe din fotbalul american

Intr-un sezon spectaculos si o finala memorabila, Philadelphia Eagles au reusit sa se impuna in Super Bowl 2025, invingand Kansas City Chiefs si cucerind titlul suprem in NFL. In spatele acestui succes remarcabil se afla Jeffrey Lurie, omul care a transformat Eagles intr-una dintre cele mai puternice echipe din fotbalul american.Jeffrey Lurie s-a nascut pe 8 septembrie 1951, in Boston, Massachusetts, intr-o familie prospera. Provenind dintr-un mediu de afaceri, el si-a inceput cariera in ... citește toată știrea