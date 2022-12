Cine este romanca ce a creat de la zero in tara noastra o afacere de 2 miliarde de euro si care are peste 8.000 de angajati si 900 de unitati

Grupul Catena-Fildas a ajuns la 2 miliarde de euro afaceri cumulate din farmacii si distributie in 2021, in crestere cu 8% fata de anul anterior, din calculele ZF pe baza datelor de la companie."Anul 2022 se anunta unul plin de provocari, volatilitatea caracteristica ultimilor doi ani de pandemie fiind amplificata acum si de efectele inflatiei galopante cu care ne confruntam", au transmis reprezentantii grupului din industria farmaceutica. Totusi, extinderea si consolidarea sunt in continuare ... citeste toata stirea