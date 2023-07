Listarea Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a atras atentia oamenilor de rand care, in mod normal, nu "joaca" la bursa, si asta in conditiile in care astazi dobanzile oferite de banci pentru depozitele in lei (6-7%) nu acopera inflatia care, desi in scadere, e in continuare la un nivel record, de 10,6% in mai 2023. Spre comparatie, la depozitele in euro, cele mai bune dobanzi bancare din piata variaza intre 2,5 si 3,5%, fiind astfel de 3-4 ori mai mici ... citeste toata stirea