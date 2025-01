Cine sunt podcasterii americani care au intors campania electorala a lui Trump si l-au readus la Casa Alba

Cand Donald Trump a castigat din nou Casa Alba in noiembrie, echipa sa a recunoscut meritele mai multor persoane in discursurile de victorie. Urmarindu-l pe Trump pe scena, directorul executiv al UFC, Dana White, a strigat unei multimi entuziaste: "Vreau sa le multumesc baietilor de la Nelk Boys, lui Adin Ross, lui Theo Von, podcastului Bussin' with the Boys si, nu in ultimul rand, puternicului si influentului Joe Rogan!", scrie FT.Unii americani aEuro" probabil multi dintre ei aEuro" nu ... citește toată știrea