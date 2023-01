Cinic vobind, razboiul din Ucraina este cea mai mare oportunitate economica, politica si militara pe care o are Romania pentru urmatoarele decenii

In istoria noastra, multe evenimente pozitive sunt legate de razboaie si prabusirea unor imperii: rezultatul Primului Razboi Mondial si caderea imperiului austor-ungar ne-au adus Marea Unire din 1918, prabusirea URSS a dus la caderea comunismului si eliberarea noastra din punct de vedere politic, razboiul din Iugoslavia a reprezentat un moment de cotitura pentru intrarea noastra in NATO in 2004 si in Uniunea Europeana in 2006, dupa ce pierdusem primul val.Acum, razboiul din Ucraina ne-a ... citeste toata stirea