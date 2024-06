Ciolacu a semnat memorandumul pentru Centura Verde Bucuresti-Ilfov: Guvernul are obligatia sa sustina astfel de proiecte

Guvernul are obligatia sa sustina proiectele privind impaduririle si reimpaduririle, avand in vedere ca anual cheltuie miliarde de euro pentru Sanatate, intrucat oamenii se imbolnavesc si din cauza poluarii, a declarat, luni, prim-ministrul Marcel Ciolacu, conform agerpres.Seful Executivului a semnat, luni, Memorandumul pentru crearea Centurii Verzi Bucuresti-Ilfov, eveniment organizat in contextul marcarii Zilei Mediului in zona Padurii Balotesti.Potrivit sursei, "E, evident, o intiativa ... citește toată știrea