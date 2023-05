Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa la Piatra Neamt, ca nu va renunta in privinta adoptarii legii cu privire la reformarea pensiilor speciale si ca este dispus in calitate de viitor prim-ministru sa isi asume raspunderea pentru o astfel de lege in Parlament si "va pleca acasa" daca aceasta nu va trece la vot, informeaza Agerpres.Potrivit liderului PSD, pensiile speciale au dat nastere unei crize sociale, iar situatia ... citeste toata stirea