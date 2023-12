Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, luni, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA, cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, seful Guvernului afirmand ca avem nevoie de o cooperare sporita in materie de securitate cu Statele Unite, dar si de un angajament economic puternic, relateaza Agerpres.Cei doi oficiali au subliniat relatia privilegiata dintre Romania si Statele Unite, evidentiata de un Parteneriat Strategic de peste doua decenii si intarita de buna ... citeste toata stirea