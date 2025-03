Ciolacu: CCR inchide un capitol extrem de tensionat

Premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, a declarat ca decizia unanimita a judecatorilor Curtii Constitutionale privind respingerea candidaturii lui Calin Georgescu la alegerile prezidentiale pune capat unui episod tensionat si periculos din ultima perioada pentru tara noastra."In ultimele ore am primit doua vesti importante care pot aduce atat linistea sociala in Romania, cat si pacea dorita la nivel global, dupa cei trei ani de razboi in Ucraina. Consider ca hotararea unanima a ... citește toată știrea