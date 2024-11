Ciolacu: Componenta de coordonare a politicilor publice in domeniul drogurilor va trece in subordinea directa a premierului

Premierul Marcel Ciolacu afirma, joi, ca tinerii care cad prada traficantilor de droguri nu mai pot fi tratati ca infractori, ci ca victime, aratand ca este nevoie de o abordare moderna a acestui fenomen, pentru ca simpla represiune nu ajuta. Premierul anunta ca va trece sistemul de asistenta integrata pentru consumatori din subordinea MAI, in subordinea Ministerului Sanatatii. In plus, componenta de coordonare a politicilor publice in domeniul drogurilor va trece in subordinea directa a ... citește toată știrea