Ciolacu considera ca Guvernul nu va cadea in fata motiunii de cenzura a Opozitiei

Guvernul "nu va cadea" in cazul in care Opozitia va depune o motiune de cenzura, deoarece nu vor exista suficiente voturi pentru a fi adoptata in Parlament, a declarat vineri premierul Marcel Ciolacu, potrivit celor consemnate de Agerpres.Premierul a fost intrebat intr-o conferinta de presa ce ar insemna pentru Romania o cadere a Guvernului in aceasta perioada, avand in vedere ca Opozitia vorbeste din nou despre depunerea unei motiuni de cenzura."Imi pare rau sa va dezamagesc. Guvernul nu va ... citește toată știrea