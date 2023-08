Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, in cadrul festivitatilor legate de Ziua Marinei, de la Constanta, ca alocarea bugetara pentru aparare a crescut din acest an la 2,5% din PIB si da asigurari ca vor mentine acest nivel si in anii urmatori, indiferent de provocarile economice pe care le vor intampina, relateaza news.ro.Este un angajament major si necesar, in actualul context geo-strategic in care ne aflam, a aratat premierul Marcel Ciolacu. Seful Executivului a mai spus ca nimic din ... citeste toata stirea