Ciolacu: Este esential ca viitorul presedinte sa-i reprezinte pe toti romanii, indiferent unde locuiesc

Premierul Marcel Ciolacu i-a incurajat pe romanii din diaspora sa mearga la vot in numar cat mai mare, pentru ca este esential ca viitorul presedinte al Romaniei sa-i reprezinte pe toti romanii, indiferent unde locuiesc, scrie Agerpes."Astazi este prima zi in care romanii din Diaspora pot merge la vot. Va incurajez sa mergeti in numar cat mai mare pentru ca este esential ca viitorul presedinte al Romaniei sa-i reprezinte pe toti romanii, indiferent unde locuiesc", a scris Ciolacu pe Facebook. ... citește toată știrea