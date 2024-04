Ciolacu: "In cei 20 de ani de la aderarea la NATO, Romania si-a consolidat profilul de aliat responsabil"

Romania si-a consolidat in cei 20 de ani de la aderarea la NATO profilul de aliat "responsabil", implicat activ in promovarea valorilor si principiilor democratice, a securitatii si stabilitatii in spatiul euroatlantic si in afara sa, a transmis, duminica, premierul Marcel Ciolacu, cu prilejul marcarii Zilei NATO in Romania, relateaza Agerpres."Sarbatorim astazi Ziua NATO, o traditie pe care Romania o marcheaza in mod deosebit in acest an, sarbatorind 20 de ani ca membru cu drepturi depline al ... citește toată știrea