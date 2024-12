Ciolacu, in prima sedinta a noului Guvern:"Romania are un guvern functional"

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat in prima sedinta a noului Guvern, ca este bucuros ca Romania are un Executiv functional, ceea ce transmite "un semnal esential de stabilitate" mediului economic si partenerilor, transmite news.ro. "Stim ce avem de facut si, mai ales, stim ce greseli nu mai trebuie sa repetam", a mai declarat premierul."Ma bucura faptul ca la finalul acestei zile foarte lungi, Romania are un guvern functional. Este un semnal esential de stabilitate pe care il transmitem ... citește toată știrea