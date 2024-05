Ciolacu: "In scurt timp, va fi operationalizata actiunea de deminare in Marea Neagra"

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, marti la Ankara, despre investitiile importante in energie in Marea Neagra pe care le au Romania si Turcia, conform news.ro. El a spus ca, in scurt timp, va fi operationalizata actiunea de deminare in Marea Neagra, desfasurata in comun de fortele navale din Romania, Turcia si Bulgaria. "Este pentru prima data cand aliatii riverani la Marea Neagra iau decizia de a rezolva in comun o grava problema de securitate si de siguranta a transportului naval", a adaugat ... citește toată știrea