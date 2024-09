Ciolacu: Investitiile nete in economie au depasit in primul semestru 80 de miliarde lei

Investitiile nete in economie sunt la un record istoric, depasind in primul semestru 80 de miliarde lei, dublu fata de perioada guvernarii 2020-2021, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, conform Agerpres."Investitiile nete in economie sunt la un record istoric, depasind in primul semestru 80 de miliarde lei. Mai mult cu 10 miliarde lei fata de aceeasi perioada a anului trecut, dublu fata de perioada guvernarii 2020-2021. Practic, datele oficiale INS confirma cifrele Eurostat si pe cele ... citește toată știrea