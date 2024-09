Ciolacu: Nicio pensie nu scade in urma recalcularii, inclusiv in cazul pensionarilor care au activat in conditii grele de munca

Premierul Marcel Ciolacu a avut vineri, la Suceava, o intalnire cu reprezentantii minerilor in urma careia a afirmat ca nicio pensie nu scade in urma recalcularii efectuata in baza noii legi a pensiilor, inclusiv in cazul drepturilor cuvenite pensionarilor care au muncit in conditii grele de munca, scrie Agerpres."Intotdeauna i-am respectat pe oamenii care muncesc, cu atat mai mult pe cei care muncesc in conditii grele! De aceea, ne-am si luptat sa tinem minele deschise atunci cand exact cei ... citește toată știrea