Ciolacu: "PSD si PNL vor stabili si aliante locale"

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat convins ca PSD si PNL vor stabili in perioada urmatoare si aliante electorale politice in plan local, in vederea alegerilor, in timp ce liderul PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat ca la nivelul fiecarui partid, la nivelul fiecarei filiale, vor exista strategii specifice, relateaza Agerpres.Cei doi copresedinti ai coalitiei de guvernare au fost intrebati, miercuri seara, la Parlament, de ce PSD si PNL au stabilit liste comune la alegerile ... citește toată știrea