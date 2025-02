Ciolacu va solicita modificarea PNRR in luna martie

Premierul Marcel Ciolacu a anuntat vineri ca Romania va solicita modificarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), cel mai probabil in luna martie, transmite Agerpres.Intrebat intr-o conferinta de presa la Bruxelles despre acest demers, Ciolacu a raspuns: "Da. (...) Nu ca nu s-au descurcat. Suntem intr-o dinamica economica. Anumite proiecte am crezut ca devin mature intr-un anumit timp, avem o anumita legislatie in ceea ce priveste achizitiile publice, licitatiile, contestatiile ... citește toată știrea