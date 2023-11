Premierul Marcel Ciolacu a transmis marti conducerii UiPath, lider mondial in automatizarea software, ca Romania doreste sa invete din experienta si modelele de lucru ale acestei companii cu sectorul public din tari avansate tehnologic si sa preia "un model international de succes in privinta digitalizarii infrastructurii informatice de stat", a scris Ciolacu pe pagina sa de socializare.Conform sursei precizate, "M-am bucurat sa discut azi cu conducerea UiPath, liderul mondial in automatizarea ... citeste toata stirea