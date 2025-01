Ciorba radauteana a batut o emblematica supa cu carne de pui si legume din Ungaria intr-un clasament gastronomic international

Ciorba radauteana, cu carne de pui, legume, smantana, usturoi si ardei iute, si-a castigat un loc onorabil in elita culinara a lumii, plasandu-se pe locul 58 in Top 100 al Atlasului Gusturilor. Taste Atlas este o platforma gastronomica interactiva internationala in care sunt prezentate peste 11.000 de feluri de mancare si bauturi din toata lumea, reprezentative pentru o zona sau o tara. Cel care cauta destinatii culinare cu ajutorul acestei platforme poate afla ce poate manca mai deosebit, si ... citește toată știrea