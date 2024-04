Cirstoiu: "Mandatul pe care mi l-a oferit PSD-PNL a fost si este pe masa coalitiei"

Catalin Cirstoiu, candidatul aliantei PSD-PNL la Primaria Capitalei, a declarat astazi ca mandatul sau pentru candidatura "a fost si este pe masa coalitiei", potrivit Agerpres"Am spus ca eu am vrut sa fac administratie publica mizand pe un sprijin politic serios si stabil. Am spus ca acest lucru nu il asimilez unei administratii politice. Ca sa fim mai directi, vreau sa va spun ca eu nu am intrat in cursa aceasta pentru ca m-am trezit intr-o dimineata ca pot fi un bun primar general ... citește toată știrea