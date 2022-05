Citu, atac la PSD si mana intinsa catre USR

Iesit din calculele politice, dar detinand, inca, o functie importanta in stat, presedintele Senatului, Florin Citu isi continua atacurile la adresa partenerului de guvernare si are un discurs bland legat de fostul partener. Citu sustine ca aceasta coalitie PNL-PSD nu e naturala. Intr-o interventie la radio, fostul premier a raspuns la faptul ca este acuzat ca a readus PSD la putere: "A fost complicat, vreau sa va aduc aminte ca eu am incercat sa fac cu USR-ul, sa refac totul cu USR-ul si chiar ... citeste toata stirea