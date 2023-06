Nicolae Ciuca a parasit terenul guvernarii, dupa ce ieri a demisionat din functia de prim-ministru, lasand locul vacant pentru rezerva Marcel Ciolacu. Demisia a fost ultimul act anuntat de Nicolae Ciuca de la Palatul Victoria si, inainte de a parasi biroul ocupat timp de 18 luni, el a subliniat ca stabilitatea politica a fost constanta guvernarii sale, guvernare care a fost umbrita in ultima parte de cele trei saptamani de greva generala in Educatie."Astazi a venit momentul in care imi inchei ... citeste toata stirea