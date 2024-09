Ciuca: Am decis in coalitia de guvernare sa sprijinim planul liberal ''Romania produce'', de reindustrializare a Romaniei

Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca in coalitia de guvernare s-a decis sprijinirea planului "Romania produce", de reindustrializare a Romaniei, mentionand ca este un proiect pe care l-a anuntat si definit de cand era premier, scrie Agerpres."Industria romaneasca se poate revigora si poate redeveni un catalizator al economiei daca primeste sprijinul de care are nevoie. I-am cerut ministrului de Finante, Marcel Bolos, sa prezinte si in sedinta Biroului Politic National al PNL ... citește toată știrea