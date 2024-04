Ciuca: "Apartenenta la NATO ne-a adus stabilitatea necesara dezvoltarii economiei"

Romania a evoluat in cadrul NATO devenind un pilon de securitate pe Flancul estic, iar apartenenta la Alianta Nord-Atlantica a adus stabilitatea necesara dezvoltarii economiei si ii garanteaza apartenenta la lumea libera, a afirmat, duminica, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca.Pe 7 aprilie se celebreaza Ziua NATO in Romania."Ziua NATO in Romania are, in acest an, o dubla insemnatate: marcam 20 de ani de cand tara noastra a devenit membra a organizatiei si 75 de ani de cand a fost ... citește toată știrea