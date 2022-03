CIUCA IL CONTRAZICE PE CITU:"Evaluarea si remanierea ministrilor sunt atributiile premierului"

Evaluarea si remanierea ministrilor sunt la latitudinea sefului Guvernului, a declarat, ieri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, care a tinut sa precizeze ca in sedinta coalitiei de guvernare de luni nu a fost facuta o evaluare a membrilor Cabinetului sau."Am discutat cu liderii partidelor si mi-au confirmat ca nu este vorba despre nicio evaluare, motiv pentru care am continuat sa-mi desfasor activitatea la Guvern pe problemele curente, care nu sunt deloc simple, si in felul acesta facem tot ce ... citeste toata stirea