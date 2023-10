Politicienii sunt constienti ca nota de plata a promisiunilor neonorate in ultimele decenii este destul de mare. Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, afirma ca neincrederea in politica "este o constanta a fiecarei societati democratice" si este datoria politicienilor sa identifice cele mai potrivite cai de comunicare cu cei pe care ii reprezinta, pentru a coopta cat mai multi oameni in procesele democratice.Potrivit presedintelui PNL: "Daca aceasta lupta nu este castigata, miscarile radicale ... citeste toata stirea