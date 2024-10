Ciuca respinge propunerea USR pentru un candidat unic la prezidentiale

Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a respins propunerea liderului USR, Elena Lasconi, de a stabili un candidat unic al partidelor de dreapta pentru alegerile prezidentiale, bazata pe rezultatele a trei sondaje de opinie. Intr-o declaratie acordata presei la sediul Primariei Capitalei, Ciuca a afirmat ca PNL isi va sustine candidatul pana in turul doi al alegerilor si este increzator in mobilizarea partidului, transmite Agerpres."Ne aflam la inceputul campaniei electorale. In acest moment, PNL ... citește toată știrea