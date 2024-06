Ciuca: "Romania acorda Chisinaului tot sprijinul necesar in procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana"

Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a afirmat, azi, in intalnirea cu Ina Coseru, presedinta Comisiei de politica externa si integrare europeana din Parlamentul Republicii Moldova, ca este obligatorie combaterea dezinformarilor si a manipularilor care vor fi plasate in spatiul public pana in 20 octombrie, cand peste Prut vor avea loc alegeri prezidentiale, simultan cu referendumul pentru integrare europeana, potrivit Agerpres.Presedintele Senatului a exprimat intentia de a continua dialogul ... citește toată știrea