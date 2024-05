Ciuca: "Romania sustine deschis Republica Moldova si Ucraina in aspiratiile lor europene"

Romania sustine deschis Republica Moldova si Ucraina in aspiratiile lor europene si "sunt vizibile" progresele acestor doua tari pe calea reformelor, dar "acest drum nu e deloc usor", a transmis joi presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, la Black Sea and Balkans Security Forum, de la Bucuresti, conform agerpres.Potrivit sursei, "In regiunea Marii Negre, Ucraina lupta pentru democratie si libertate, pentru apararea lumii bazata pe reguli si a securitatii noastre, a tuturor. Aderarea Ucrainei si ... citește toată știrea