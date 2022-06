CLAUDIU NASUI ACUZA:Pensiile speciale, majorate triplu fata de pensiile bazate pe contributivitate

Pensia speciala medie a crescut de peste trei ori mai mult decat pensia medie a romanilor obisnuiti, in timpul pandemiei, sustine deputatul Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei in guvernul Ciolos, din partea USR."Pensia medie a crescut cu 397 de lei. Numarul pensionarilor a scazut cu aproximativ 60.000 de persoane. In acelasi timp, ce sa vedeti, numarul pensionarilor speciali a crescut. Cu inca 300 de beneficiari. Cifra pare mica, dar e mare prin comparatie cu scaderea numarului de ... citeste toata stirea