CLAUDIU NASUI: "Modificarea Codului Fiscal distruge regimul microintreprinderilor"

Noul sistem de impozitare intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2023 va avea ca rezultat inchiderea mai multor microintreprinderi, afirma deputatul Claudiu Nasui (USR), fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in guvernarea Citu."De la 1 ianuarie, nu doar ca a scazut limita de cifra de afaceri (n.red. - de la 1 milion euro la 500.000 euro), dar toti cei care sunteti antreprenori trebuie sa platiti 14.712 lei pe an (taxele dintr-un salariu minim). Chiar daca aveti clienti sau ... citeste toata stirea