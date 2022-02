CLAUDIU NASUI:"'Povara fiscala pe munca scade prin eliminarea taxelor pe suma salariului minim, nu prin impozitare progresiva''

Pozitia de astazi a ministrului Finantelor, domnul Adrian Caciu, conform careia impozitarea muncii in Romania este foarte ridicata este una justa si binevenita, a declarat astazi vicepresedintele USR, deputatul Claudiu Nasui."'Vreme de mai multi ani, USR a atras atentia asupra acestui fapt, socotind-o principala cauza a saraciei in munca, indicator la care Romania ocupa rusinos primul loc in Uniunea Europeana. Subliniem ca solutia vehiculata de guvernul PSD-PNL in public, privind introducerea ... citeste toata stirea