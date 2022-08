CLAUDIU TARZIU (AUR):"Avem sansa ca in 2024 sa luam peste 50% la parlamentare"

Presedintele Consiliului National de Conducere (CNC) al Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), Claudiu Tarziu, a declarat astazi, la Bistrita, ca partidul sau are sansa sa castige la viitoarele alegeri parlamentare peste 50% din voturi, noteaza Agerpres."Avem sansa ca in 2024 sa luam peste 50% (la alegerile parlamentare - n.r.) - si ascultati-ma bine, nu va uitati curios, n-am baut nimic si sunt in toate mintile. Stiu bine pe ce ma bazez. Avem posibilitatea asta. Romanii au nevoie de noi si ... citeste toata stirea