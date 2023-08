Presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, anunta ca formatiunea pe care o reprezinta nu va vota, in Parlament, legislatia care vizeaza noi masuri in domeniul fiscal, masuri care ar avea rolul de a reduce deficitul bugetar, informeaza news.ro.Claudiu Tarziu a afirmat: "Am fi impotriva in mod categoric pentru ca nu este decat inca un par la un car de oale, adica stricam si ceea ce mai merge. Lovim si in acele domenii care produc inca si produc bine, cum ar fi IT, ... citeste toata stirea