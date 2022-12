CNIPMMR:Cresterea salariala propusa de Guvern trebuie sa ramana in buzunarele angajatilor

Reprezentantii antreprenorilor mici si mijlocii din tara noastra nu sunt de acord cu modul in care Guvernul doreste sa creasca salariul minim brut de la 2550 lei la 3000 lei incepand cu 1 ianuarie 2023, deoarece in formula dorita de Executiv angajatii ar cunoaste o majorare neta mai mica decat in varianta propusa de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Potrivit Guvernului, salariul minim brut se va majora cu 450 lei, iar pentru 200 lei din ... citeste toata stirea