CNN: NATO se pregateste sa isi marcheze aniversarea la summit iar alianta se pregateste sa-si intampine primul sau lider nou din ultimul deceniu

In timp ce NATO se pregateste sa isi marcheze cea de-a 75-a aniversare la summitul din aceasta saptamana de la Washington, alianta se pregateste, de asemenea, sa-si intampine primul sau lider nou din ultimul deceniu: un om cu experienta in relatiile cu fostul presedinte Donald Trump, de la care multi spera ca poate mentine alianta unificata in fata unui vartej de provocari, inclusiv o potentiala a doua presedintie Trump, relateaza CNN.Fostul prim-ministru olandez Mark Rutte a fost selectat