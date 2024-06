CNSAS: Un candidat la europarlamentare, identificat colaborator al Securitatii

Colegiul CNSAS va solicita in instanta constatarea calitatii de colaborator al fostei Securitati comuniste in cazul unui candidat la alegerile pentru Parlamentul European, potrivit unui comunicat al CNSAS. CNSAS prezinta situatia actualizata a celor 541 candidati la alegerile europarlamentare, conform sursei citate:pentru un candidat a fost aprobata nota de constatare si urmeaza a fi introdusa, la instanta competenta, o actiune in constatare a calitatii de colaborator al Securitatii;-pentru ... citește toată știrea