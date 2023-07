Productia de carbune a Romaniei va scadea anul acesta cu 12,5%, pana la 2,705 milioane tep, in timp ce importurile se vor diminua cu 40,3%, la 210.000 tep, conform estimarilor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, transmite Agerpres.ro.Ultima prognoza a echilibrului energetic semnaleaza ca, pana in anul 2026, dinamica productiei de carbuni cat si importul acestora sunt prevazute in scadere, pe masura ce alte capacitati de productie de energie vor fi puse in functiune. Astfel, in 2024 ... citeste toata stirea