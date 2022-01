Coalitia de guvernare a convenit asupra cuantumului amenzilor in cazul furnizorilor de energie care nu recalculeaza facturile gresite

Liderii PSD, PNL si UDMR reuniti luni, intr-o noua sedinta a coalitiei in format online, au discutat pe tema Ordonantei privind masurile din energie si au convenit cu privire la nivelul amenzilor in cazul firmelor furnizoare de energie care nu recalculeaza facturile gresite sau care nu aplica prevederile legale, informeaza news.ro.Surse din coalitie afirma ca nivelul acestor amenzi ar urma sa ajunga pana la 200.000 de lei.Ordonanta privind masurile din energie a fost pusa deja in consultare ... citeste toata stirea