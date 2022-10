Coalitia de guvernare, de acord sa revina temporar la reglementarea pietei energiei

Liderii coalitiei de guvernare PSD-PNL-UDMR ar fi stabilit, de principiu, ca, de la 1 ianuarie 2023, pretul la energie electrica sa fie reglementat pentru o perioada de 6 luni sau maximum un an, o decizie finala in acest sens urmand a fi luata la sedinta coalitiei ce ar urma sa aiba loc luni, 24 octombrie, conform unor surse politice citate de Digi 24.Reglementarea, propusa initial in luna martie de presedintele UDMR Kelemen Hunor precum si de social democrati, a fost adusa din nou in discutie ... citeste toata stirea