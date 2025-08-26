Editeaza

Coalitia de guvernare, in pericol din cauza candidatului dreptei pentru Primaria Capitalei

Sursa: Bursa
Marti, 26 August 2025, ora 05:41
15 citiri
Alegerile pentru Primaria Capitalei par sa fi devenit un test existential pentru actuala coalitie de guvernare, un punct nevralgic care poate transforma relatiile dintre PSD si PNL intr-un teren minat, potrivit declaratiilor de ieri ale lui Sorin Grindeanu, presedintele interimar al social-democratilor. Mentionam ca functia de primar general al Capitalei a devenit vacanta dupa ce Nicusor Dan a castigat alegerile prezidentiale din luna mai 2025 si a fost investit presedinte al tarii.
Chestionat ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Inca un esec! Echipa care l-ar fi convins pe Ianis Hagi sa semneze a ajuns pe locul 17 in campionat
Fatih Karagumruk a pierdut meciul de pe teren propriu cu Goztepe, scor 0-2, din etapa a treia in ...
Hidroelectrica avertizeaza consumatorii ca ar putea creste preturile, in conditiile in care productia proprie este insuficienta si trebuie sa cumpere energie din piata, unde preturile sunt mai mari
Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie, spune ca ia in discutie ca, in viitor, sa ...
Stat de drept cu pret fix? CSM sustine ca democratia e in pericol in lipsa pensiilor speciale
Consiliul Superior al Magistraturii a convocat, ieri, pentru 26-27 august adunarile generale ale ...
ActualitateBusinessSportLife Show