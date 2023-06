Guvernul PSD-PNL, condus de premierul Marcel Ciolacu, a depus, aseara, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura si si-a intrat in atributii, avand o prima sedinta de guvern."Subiectul cel mai discutat si comentat din ultiumele saptamani a fost rotatia premierilor. Iata ca in timp record, fara sincope, aceasta procedura s-a incheiat. Nu e putin lucru si este prima data in Romania ca se intampla intr-o coalitie o astfel de miscare. Este important pentru politica romaneasca, pentru ca ... citeste toata stirea