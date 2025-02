Cod galben de viscol in Moldova si estul tarii: Vantul va sufla cu 65 km/h, vizibilitate sub 100 de

A intrat in vigoare avertizarea cod galben de ninsoare viscolita pentru Moldova, nord-estul si estul Munteniei, precum si nordul Dobrogei. E valabila sambata, intre orele 5.00 si 18.00. Vantul va sufla cu peste 65 de kilometri pe ora, iar vizibilitatea va scadea sub 100 de metri.Precipitatiile vor fi predominant sub forma de ninsoare in sudul si estul Transilvaniei, precum si in Moldova. In Muntenia, Oltenia si Dobrogea, ploile si lapovita de la inceputul zilei se vor transforma treptat in ... citește toată știrea