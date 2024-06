Cod portocaliu de canicula. Zonele afectate

Sapte judete si capitala se afla luni sub avertizare cod portocaliu de canicula, fiind prognozate temperaturi de 35 - 37 de grade. De asemenea, valul de caldura persista in Banat, in nord-vestul si nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum si in zona continentala a Dobrogei, aceste zone fiind vizate de o avertizare cod portocaliu.Urmareste-ne si pe Google News Evenimente25 iunie - Medika TV - Maratonul Sanatatii dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental ... citește toată știrea