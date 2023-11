Meteorologii au emis joi doua avertizari cod portocaliu si galben de vant puternic. Alerta cod portocaliu vizeaza zonele de munte din 4 judete, pana vineri, ora 10.00. Rafalele vor ajunge la 130 de kilometri la ora.Avertizarea cod galben intra in vigoare joi la ora 14.00, expira vineri la ora 18.00 si anunta intensificari ale vantului, precum si ninsori viscolite la munte.Vantul va avea intensificari temporare in Carpatii Orientali si in Muntii Apuseni cu viteze de 60...80 km/h, iar in zona ... citeste toata stirea