Cod rosu de vant in Hunedoara si Caras-Severin, sambata dimineata

Sursa: Ziarul Financiar
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 10:37
Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, o avertizare cod rosu de vant pentru zona montana a judetelor Hunedoara si Caras-Severin.
Codul rosu este valabil in judetul Caras-Severin, in zona de munte de la peste 1800 metri si in judetul Hunedoara, zona de munte de la peste 1800 ...citește toată știrea

