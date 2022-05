Colaborare romano-italiana in domeniul muncii

Veste buna pentru cetatenii romani care muncesc in Italia. Ministrul Muncii Marius Budai a anuntat, dupa intalnirea cu omologul sau italian, Andrea Orlando, ca au stabilit foarte clar o colaborare in ceea ce inseamna certificarea si confirmarea stagiilor de cotizare a cetatenilor romani care lucreaza in Italia. Ministrul Muncii a spus ca in cadrul intalnirii s-a stabilit o colaborare intensa cu Italia, pentru a rezolva cateva lucruri extrem de importante. Budai s-a referit la situatia romanilor ... citeste toata stirea